قاعة” ذي أرينا” تحتضن بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة

الرياض – هاني البشر

تستعد العاصمة الرياض لاستقبال فعالية رياضية مميزة، حيث تنطلق في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة (كحيلة) في قاعة ذي أرينا للمعارض والمؤتمرات؛ حيث تعد هذه البطولة فرصة لمحبي الخيول العربية الأصيلة.

البطولة تعد فرصة لاستعراض مواهب وقدرات أفضل الخيول العربية الأصيلة في المملكة والمنطقة؛ حيث يتنافس أكثر من مئة مالك خيل و(٢٥٠ ) رأس خيل على ألقاب البطولات المرموقة في مختلف فئات البطولة، بما في ذلك بطولة كحيلة للخيل المصرية، وبطولة كحيلة لجمال الخيل العربية الأصيلة، وبطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ، وتقام البطولة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وتتميز بإقامتها داخل قاعة مغلقة تضفي جمالية خاصة على الفعالية، ما يوفر كافة سبل الراحة والحماية للخيول وملاكها يعكس ذلك الالتزام الشديد برفع مستوى جودة البطولة، وتقديم أفضل الظروف للمشاركين والمتفرجين على حد سواء.

الى جانب ذلك، ستتضمن البطولة مجموعة من الفعاليات المميزة التي ستثري تجربة الحضور؛ حيث ستشمل مزاد الخيول الذي يوفر فرصة لاقتناء الخيول ذات الجودة العالية بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي ستزيد من حيوية الفعالية، كما سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة التسوق والترفيه في منطقة المطاعم والمعرض المصاحب الذي سيوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والفعاليات الترفيهية .

تمتد فعاليات البطولة لمدة خمسة أيام متتالية؛ حيث تفتح أبواب القاعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا لاستقبال عشاق الخيل العربية، كما يعد هذا الحدث فرصة للتواصل والتفاعل بين عشاق الخيل ولتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تربية وتدريب الخيول العربية الأصيلة، ما يجعلها فرصة لا تُفوّت لجميع محبي هذا الموروث الفريد.