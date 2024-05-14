شاهد | ليفربول يتعادل 3-3 مع أستون فيلا في مباراة مثيرة

سجّل أستون فيلا هدفين متأخرين وانتزع تعادلًا صعبًا بنتيجة (3-3) أمام ليفربول الاثنين، لحساب المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.



جمعت المباراة بين الفريقين في ملعب (فيلا بارك) أرض أستون فيلا في مدينة برمنغهام أمام حشد جماهيري كبير، وبصافرة الحكم سيمون هوبر.



التعادل أبقى على مركز ليفربول الثالث في لائحة الترتيب بواقع 79 نقطة، وأيضًا على نفس ترتيب أستون فيلا الرابع برصيد 68 نقطة.



سجّل أهداف ليفربول كل من حارس فيلا، إيميليانو مارتينيز بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية، وكودي جاكبو (23) وجاريل كوانساه (48).



فيما أحرز لفريق أستون فيلا كل من يوري تيليمانس في الدقيقة 12، ثم المهاجم الكولومبي البديل جون دوران في الدقيقتين 85 و88.

شاهد أهداف المباراة