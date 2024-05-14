تدشين مهرجان المانجو في القنفذة

جدة-ياسر خليل

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، يدشن محافظ القنفذة، محمد بن عبدالعزيز القباع ، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ، “مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة”، وذلك مساء اليوم الثلاثاء وتمتد فعالياته لمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي .

وأوضح محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع أن المحافظة تتشرف بإقامة فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الثالثة عشرة والذي يحظى برعاية كريمة ودعم من أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله-.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب الوزارة ، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات بمحافظة القنفذة ، مشيرا إلى أن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة أكثرُ من 3550 بها أكثر من 500 الف شجرة مانجو ، ويتجاوز الإنتاج السنوي لها 50 ألف طن سنويًّا.