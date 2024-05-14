استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام

البلاد ــ الظهران

أقام مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، ندوه ثقافية بعنوان “صناديق الدعم” التي استعرضت الفرص الواعدة لصناع الأفلام في المملكة، وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية الذي يُختَتَم يوم الخميس القادم،، بحضور عدد من ممثلي الجهات الممولة والداعمة للقطاع السينمائي السعودي وذلك بمقر إثراء بالظهران.

واستعرضت الندوة الدعم والتمكين والمراحل التي يقدمها برنامج “إثراء” الأفلام، والمراحل التطويرية حول جودة المحتوى وصناعة الفكرة لصنّاع الأفلام، مبينة أن مركز “إثراء ” قدم منذ 2017 دعمًا تدريجيًا يتناسب مع التقدم الزمني لحراك خريطة السينما المحلية والعالمية.

وأكدت الندوة أهمية تطوير الصناعات الثقافية وصولًا إلى دعم مبدأ جودة العمل الإنتاجي واستثماره وتعزيزه لصنّاع الأفلام، منوهة بأن فكرة الفيلم تتميز بمضمون هادف ومحتوى مناسب، إضافة إلى أهمية الوعي والثقافة التي تسهم في النهوض بالجودة العامة للمحتوى النهائي الذي سيُعرض على الشاشات ويلامس ذائقة المتلقي.

وشدد المشاركون في الندوة على أهمية التثقيف السينمائي والوعي العام، بما يدور من مستجدات وأحداث داخل عالم السينما المتجدد، والسعي وراء نيل التجارب واستقاء المعرفة من أجل تعزيز الخبرات وتبادلها وتجاوز العقبات، بما يضمن الوصول إلى الهدف بالدعم والإنتاج والتوزيع.