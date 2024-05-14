اختتام بطولة القادسية الدولية للسهام

الدمام-البلاد

اختتمت، يوم أمس الاثنين، بطولة القادسية الودية الدولية للسهام، في الملعب الرديف للنادي بالراكة، تحت مظلة الاتحاد السعودي للسهام.

حيث أجريت في اليوم الختامي منافسات المباريات الإقصائية وتتويج المشاركين لفئة (C) تحت 18 سنة، بعد خمسة أيام من الإثارة والندية في البطولة التي شهدت مشاركة 18 نادياً هي (القادسية، الاتحاد، الخليج، الاتفاق، الثقبة، النور، الترجي، القارة، هجر، العلا، نجد، الباحة، الزيتون، الشرق، الانطلاق، الاعتماد، البدائع، جرش)، إلى جانب مشاركة خليجية من الكويت، البحرين، قطر.

مراسم التتويج

وتوج في اليوم الختامي لفئة القوس الأولمبي لاعب نادي الشرق عامر مدخلي بالميدالية الذهبية، ولاعب نادي النور مجتبى الدبيسي بالميدالية الفضية، ولاعب نادي الخليج محمد المخلوق بالميدالية البرونزية.

وفي الفئة ذاتها فازت لاعبات أكاديمية x ten القطرية بالمراكز الأولى، جينسول باي بالميدالية الذهبية، وكاميليا شيرونكو بالميدالية الفضية، وأميرة باتوبارا بالميدالية البرونزية.

وفي فئة القوس المركب فاز لاعبو القادسية بالمراكز الأولى، وهم: يوسف الراشدي بالميدالية الذهبية، وسلطان المنهالي بالميدالية الفضية، ووليد بن عمرو بالميدالية البرونزية.

وفي الفئة ذاتها فازت لاعبات القادسية بالمراكز الأولى كذلك، وهن: رسيل حكمي بالميدالية الذهبية، وتالين حكمي بالميدالية الفضية، وسارة السبيعي بالميدالية البرونزية.