80 لاعبًا يشعلون بطولة جدة للبيسبول 

البلاد- جدة
توجت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة ريم باناجة، الفائزين في بطولة سمسا – دار الفكر لكرة القاعدة في نسختها الأولى التي احتضنتها جدة على مدى يومين بمشاركة ما يقارب 80 لاعبًا.
نظم الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة بطولة سمسا – دار الفكر لكرة القاعدة في نسختها الأولى، حيث أقيمت المنافسات على مستوى المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة، وذلك بواقع 4 فرق من المدارس الابتدائية، و3 فرق من المدارس المتوسطة.
جاءت البطولة ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة ومدارس دار الفكر في جدة والتي تم توقيعها في يناير الماضي بهدف نشر اللعبة بين معلمي التربية البدنية والطلاب وتدريبهم على ممارسة تلك الرياضة.
من جانبها قالت نائب رئيس الاتحاد السعودي ريم باناجة: إن الهدف من إقامة البطولة زيادة شعبية اللعبة في المملكة واتساع قاعدة ممارستها، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب لاسيما في ظل تميز مدارس دار الفكر على مستوى إعداد طلابها علميًا وصحيًا.
يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنشأت في ديسمبر من عام 2019، الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة بهدف المساهمة في انتشار اللعبة في المجتمع السعودي وتكوين فريق يساهم في رفعة العلم السعودي على منصات التتويج القارية والعالمية.