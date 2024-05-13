نادي الاتحاد يستضيف بطولة المنطقة الغربية للهوكي

البلاد- جدة

ينظم الاتحاد السعودي للهوكي منافسات بطولة المنطقة الغربية 2024، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في الصالة الرياضية بنادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة، تحت إشراف اتحاد الهوكي، وستشهد البطولة مشاركة 6 فرق، تضم 60 لاعباً.

تأتي هذه البطولة في إطار تطوير رياضة هوكي الميدان بالمملكة العربية السعودية تزامناً مع تفعيل رياضة هوكي الميدان ضمن ألعاب النادي المختلفة، ويعتبر الاتحاد ثاني ناد يفعل اللعبة بالمملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة باية لسلسلة بطولات الاتحاد لموسم 2024، وأشار اتحاد الهوكي إلى استمراريته لتحقيق التطور وتعزيز مكانة هذه الرياضة في المجتمع وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذا النوع من الرياضات الأولمبية، وأكد الاتحاد على حرصه لتنظيم مثل هذه البطولات التنافسية، التي يسعى من خلالها إلى خلق بيئة المنافسة في لعبة هوكي الميدان إلى جانب تعزيز حضور اللعبة في المجتمع الرياضي من خلال مثل هذه التنظيمات في عدد من مناطق المملكة، مع نشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من دعم وتطور يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.