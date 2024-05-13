مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة؛ حيث جرى ضخ 644 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و630 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 52 فرداً، كما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 2.134 مستفيداً، كما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 808 مستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي باكستان، وزع المركز 820 سلة غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، استفاد منها 5700 فرد من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.