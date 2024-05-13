البلاد ـ الرياض

اختتمت أكاديمية طويق أمس هاكاثون تقنيات الميتافيرس الذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة 100 طالب وطالبة عملوا على تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية في الواقع الافتراضي، حيث جرى تكريم أفضل خمسة مشاريع بجوائز بقيمة 50,000 ريال سعودي، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وتعزيز مهارة حل المشكلات، من خلال التنافس في تطوير وبناء عوالم افتراضية في العديد من المجالات لحل مشكلات مجتمعية للقطاع غير الربحي.

وشارك في الهاكاثون لجنة تحكيم مكوّنة من عدد من الخبراء والمتخصّصين لتقييم أفضل خمسة مشاريع وتتويجهم بالمراكز الأولى، كما جاء الهاكاثون برعاية من أوقاف نورة الملاحي تحفيزاً للطلاب وتوظيفياً لاستخدام التقنية في خدمة المجتمع.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي بتميّز الطلاب المشاركين في الهاكاثون، وعملهم على تطوير مشاريع عوالم افتراضية إبداعية في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية والتصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزّز والافتراضي.

يذكر أن أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم المعسكرات والبرامج التعليمية وإقامة الأنشطة والمنافسات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة، وذلك بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل Meta, Apple,Amazon, AliBaba وغيرها من الجهات؛ بهدف تطوير القدرات الوطنية بأهم المهارات اللازمة بمجالات التقنيات الحديثة ومواكبة متطلبات سوق العمل.