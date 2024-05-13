انطلاق معرض المنتجات السعودية في قطر

البلاد – الرياض

تنطلق اليوم الاثنين في دولة قطر النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية ، الذي يستمر أربعة أيام ، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، واتحاد الغرف التجارية السعودية ، وأكثر من 80 شركة سعودية في المجالات الصناعية، والغذائية، والصحية، والتجارية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية، وربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة برفع الصادرات غير النفطية، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية الصادرات وإستراتيجية التوطين وجعل المملكة دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

ويعقد خلال المعرض جلسات حوارية تتناول رحلة المستثمر داخل المملكة العربية السعودية، ومراحل وكيفية التصدير داخل المملكة، وتميز المرأة السعودية في مجال الأعمال، يرافقها حلقات نقاشية مع الحضور، توضح مكانة المملكة الاقتصادية، ودور المستثمر في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفرص وإستراتيجية الاستثمار بين البلدين، والخيارات المتاحة لتمويل عمليات التصدير والاستيراد والتأمين ضد المخاطر.