«السعودي الأول» يدشن فرعه الجديد في مقره الرئيسي

البلاد – الرياض

دشن البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، أحدث فروعه النموذجية في مقره الرئيسي (برج الأول)، بحضور السيدة لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة الأول، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وقال بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية: “سعيدين بافتتاح فرعنا الجديد والذي يعتبر خطوة هامة في رحلة البنك تجاه تعزيز تجربة عملائه، وترسيخ مكانة البنك الأول كمؤسسة مصرفية مفضلة تقدم خدمات مميزة وحلولاً مالية مبتكرة، وجهودنا المستمرة لبناء علاقات قوية ومستدامة مع عملائنا وشركائنا.

يواصل الأول تعزيز جهوده لتطوير خدماته المصرفية للأفراد و الشركات، بهدف توفير مجموعة شاملة من الخدمات المالية والمصرفية التي تلبي مختلف تطلعات العملاء. وفي هذا الصدد، افتتح البنك العام الماضي، مقره الرئيسي الجديد “برج الأول”، الحاصل على شهادة “سمارت سكور” البلاتينية وشهادة “لييد” الذهبية.