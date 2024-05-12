100 مليون ريال في المرحلة الأولى.. “جونسون كنترولز “تصدر” تشيلرات يورك” سعودية الصنع إلى أمريكا

البلاد – جدة

استضافت شركة جونسون كنترولز العربية (JCA)، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول البناء الذكية والصحية والمستدامة، حدثًا بارزًا في مجال التصدير داخل مجمع يورك الصناعي بمدينة الملك عبدلله الاقتصادية، الذي يعد أكبر مصنع لشركة جونسون كنترولز العالمية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويحتفل هذا الحدث بتصدير أكثر من 300 وحدة تبريد هوائية (تشيلر) سعودية الصنع من العلامة التجارية الرائدة يورك، إلى السوق الأمريكية خلال هذا العام، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 100 مليون ريال في المرحلة الأولية.

وضم الحدث توقيع مذكرة انضمام بين جونسون كنترولز العربية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لفتح حساب إستراتيجي للشركة لدي الهيئة، تماشيًا مع جهود تنمية الصادرات السعودية غير نفطية القادرة على المنافسة العالمية، ضمن رؤية المملكة 2030.

وخلال كلمته بالحدث، أكد الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، على تفاني الشركة في تعزيز الابتكار والاستدامة ودعم المحتوى المحلي والصادرات سعودية الصنع، مصرحًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة الراسخ بتطوير المحتوى المحلي ودعم مبادرة” صنع في السعودية” التي تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود التنويع الاقتصادي في المملكة. وأضاف الشيخ أنه من خلال تصدير المنتجات سعودية الصنع إلى السوق الأمريكية و26 سوقًا عالمية أخرى، تساهم جونسون كنترولز العربية في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، علاوة على الترويج إلى الصناعة السعودية وجودة منتجاتها على الساحة العالمية.

وحققت جونسون كنترولز العربية إنجازات عديدة وخطوات بارزة في مجال التصنيع المحلي، حيث تأتي 80٪ من إجمالي مبيعاتها من المنتجات المصنعة محليًا. بالإضافة إلى ذلك، استطاعت الشركة تنمية صادراتها بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 30٪ من إجمالي إنتاجها.

ويعد مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المجمع الصناعي الوحيد للشركة على مستوى العالم، الذي يضم مركزًا خاصًا للبحث والتطوير، الرائد في مجال إزالة الكربون من المباني، وهو تحد عالمي خطير، يتصدر أولويات الجيل الجديد من حلول البناء والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية.