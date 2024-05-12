مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: السعودية تشهد إنجازات كبرى لصياغة المستقبل

واشنطن- واس

نظم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي احتفالًا في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسه ، تخلله توقيع مذكرات تفاهم بين العديد من الشركات السعودية والأمريكية في عدد من المجالات الاستثمارية المختلفة.

أقيم الحفل بحضور القنصل العام شافي بن بجاد العتيبي, ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي المشارك عبدالله جمعة، ورئيس شركة أرامكو الأمريكيتين نبيل العفالق، والرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي سوزان ليندمان، وعدد من الشخصيات الاستثمارية والتجارية من البلدين.

وقالت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي للمجلس سوزان ليندمان في كلمتها : “لثلاثة عقود كان مجلس الأعمال الأمريكي السعودي شريكًا راسخًا في تسهيل المشاريع التجارية الجديدة بين الشركات السعودية والأمريكية، ومع تحولات كبيرة تشهدها المملكة في رؤية 2030، نحن متشرفون برؤية هذه التطورات الديناميكية والمساهمة فيها من خلال أكثر من 60 بعثة لتطوير الأعمال وأكثر من 500 ندوة وفعالية شبكية أجريناها”.

وشددت على أن الهدف الأسمى هو تمكين الشراكات، وتعزيز النمو، وصياغة المستقبل معًا وذلك يأتي مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023، وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.

بدوره، أشار رئيس مجلس الإدارة المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله جمعة في كلمته إلى إنجازات كبيرة حققها المجلس خلال 3 عقود في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة بين الجانبين في مجالات الأعمال والاستثمار، مشيراً إلى التطور الكبير في المملكة، والتوسّع في مجالات الأعمال إذ لم يعد التجارة البينية التقليدية هي السائدة فقط بل نشهد فتحًا لآفاق جديدة مثل السياحة والترفيه وخدمات المواصلات وغيرها تزامنا مع رؤية المملكة 2030.

وتطرّق إلى مدى تأثير العلاقة السعودية الأمريكية على الجانبيين والعديد من التجارب الشخصية لكبار قيادات المجالات التجارية.