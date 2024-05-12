غدًا.. اختتام بطولة القادسية للسهام

الدمام-البلاد
تختتم غدًا الاثنين، بطولة القادسية الودية الدولية للسهام، في الملعب الرديف للنادي بالراكة، تحت مظلة الاتحاد السعودي للسهام.
وتبدأ منافسات المباريات الإقصائية وتتويج المشاركين لفئة (C) تحت 18 سنة في تمام الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً، حيث تواصلت الإثارة والندية لليوم الرابع على التوالي، بمشاركة 18 نادياً هي (القادسية، الاتحاد، الخليج، الاتفاق، الثقبة، النور، الترجي، القارة، هجر، العلا، نجد، الباحة، الزيتون، الشرق، الانطلاق، الاعتماد، البدائع، جرش)، إلى جانب مشاركة خليجية من الكويت، البحرين، قطر.
تتويج الفرق والفرق المختلطة
وشهدت منافسات اليوم الثالث للفرق والفرق المختلطة تتويج المشاركين، في فئة القوس الأولمبي – رجال، أحرز نادي البدائع المركز الأول والميداليات الذهبية، والقادسية المركز الثاني والميداليات الفضية، والنور في المركز الثالث والميداليات البرونزية.
وفي فئة القوس الأولمبي – سيدات، حقق المنتخب البحريني، المركز الأول والميداليات الذهبية، والقادسية في المركز الثاني والميداليات الفضية.
وفي فئة القوس المركب للفرق المختلطة، حقق المنتخب الكويتي ونادي الاتحاد المركز الأول والميداليات الذهبية، والقادسية في المركز الثاني والميداليات الفضية.