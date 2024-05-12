المرأه صحة و عافية

طريقة عمل نايتي كيك الـ7 ملاعق

نيفين عباسaccess_time5 / ذو القعدة / 1445 هـ      12 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة نايتي كيك الـ7 ملاعق

المقادير اللازمة
7 ملعقة دقيق
7 ملعقة حليب
7 ملعقة سكر بودرة
7 ملعقة زيت
3 حبات بيض
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
مربي فراولة للحشو
سكر بودرة للوجه

طريقة العمل

يخفق البيض والفانيليا والسكر معاً حتي يتضاعف حجمهم
يضاف لهم الزيت مع إستمرار الخفق
يضاف لهم الحليب مع إستمرار الخفق
يضاف الدقيق والبيكينج بودر للخليط ويخفق
يوضع الخليط في صينية بها ورق خبز
ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة أو حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج الكيك من الفرن وتترك لتبرد
تقسم الكيك نصفين أو ثلاث بحسب إرتفاع الكيك
ثم يدهن الطبقات بالمربي ويغلق بالطبقة الثانية من الكيك وتكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
ثم تزين بالسكر البودرة وتقطع مربعات وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *