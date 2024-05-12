طريقة عمل كوكوستار كيك ميني شوكليت

كوكوستار كيك مقدمة بطريقة مبتكرة ولذيذة

المقادير اللازمة

للكيك

2 بيض

1 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة من الحليب

كوب دقيق

2 ملاعق كبيرة كاكاو

1 ظرف فانيليا

كيس من مسحوق الخبز

لكريمة جوز الهند

كوب حليب جوز هند

كوبين جوز هند

3 ملعقة كبيرة نشا الذرة المذوب في ربع كوب حليب بارد

سكر حسب الرغبة

طريقة العمل

كريمة جوز الهند ااولاً

يرفع حليب جوز الهند وجوز الهند علي النار والسكر

بعد أن يغلي يضاف لهم خليط النشا ونستمر في التحريك حتي نحصل علي خليط قشدي كثيف

الكيك

يبطن قالب مافن بورق كب كيك

يخفق البيض والسكر حتى يتحول إلى اللون الأبيض

بعد إضافة الحليب يخفق جيداً

ينخل الدقيق والكاكاو والفانيليا والبيكنج باودر ونضيفهم إلى الخليط

اخفقي حتى تمتزج المكونات جيدًا

يسكب في كل وعاء من صينية المافن قليل من خليط الكيك

ثم قليل من حشوة جوز الهند

ثم يغطي بطبقة أخري من خليط الكيك

تخبز في فرن مسخن مسبقًا 170 درجة

بعد إخراجها من الفرن اتركيها تبرد

ثم تغطي بالشوكولاتة وتقدم بعد ان تبرد