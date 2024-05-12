طائرة الأخضر لنهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

البلاد- جدة
حقق المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة ( تحت 18سنة ) فوزاً كبيراً على المستضيف منتخب سلطنة عمان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في مملكة البحرين، محققاً العلامة الكاملة ومتصدراً ترتيب المنتخبات بواقع 9 نقاط.
كما تأهل المنتخب اللبناني بعد حصوله على المركز الثاني إثر فوزه على منتخب الأردن، ولم يجد الأخضر أي صعوبة في تجاوز المنتخب العماني؛ حيث سيطر على مجريات اللقاء؛ نظراً لفارق الإمكانات الفنية والمهارية على مستوى الإرسالات والضربات الساحقة، التي تميز بها لاعبو الأخضر.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م