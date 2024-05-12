ختام أولى بطولات اتحاد التايكوندو للسيدات في عنيزة

متابعة- محمد الجليحي
استهل الاتحاد السعودي للتايكوندو منافساته الداخلية بإقامة بطولة المملكة النسائية، وذلك على صالة نادي النجمة بعنيزة، بمشاركة تعد الأكبر في المنافسات النسائية؛ حيث شارك (24) نادياً، من ضمنها أندية جديدة على خارطة اللعبة؛ كأندية العلا والليث والفاروق وجبّه.
حضر المنافسات وكرّم الفائزات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري؛ حيث جاء الترتيب العام للفراشات والزهرات للبومسي بتصدر نادي الرياض، وحل نادي الهدى ثانياً وجاء نادي الأهلي بالمركز الثالث ونادي القادسية رابعاً، وعلى مستوى الفتيات والسيدات للبومسي، حقق نادي العلا كأس البطولة، وحل نادي الأهلي ثانياً ونادي الهدى ثالثاً ونادي القادسية رابعاً، وفي منافسات الكاروقي، التي شهدت إثارة وارتفاع المستوى الفني عن سابقه، واصل نادي الشباب تميّزه بتحقيق اللقب في فئة الفراشات والزهرات ونادي الاتحاد وصيفاً، وجاء نادي الرياض ثالثاً والعلا رابعاً، وعلى مستوى الفتيات والسيدات حقق أيضاً نادي الشباب كأس البطولة، وعاد نادي حراء للواجهة من جديد بتحقيق كأس المركز الثاني، وحل نادي العلا ثالثاً ونادي القادسية رابعاً.
واتضح من خلال المنافسات جاهزية الأندية واتساع قاعدة الفئات السنية بشكل كبير، وارتفاع المستوى الفني للسيدات؛ بسبب سماح الاتحاد بإضافة لاعبة محترفة لكل ناد؛ وفق شروط وأنظمة لائحية تم اعتمادها بمجلس إدارة الاتحاد، وجاء اختيار مدينة عنيزة لإقامة البطولة؛ وفق الخطط الإستراتيجية لنشر اللعبة في العديد من مناطق ومدن المملكة، ما ساهم في حضور جماهيري كبير يفوق الأعداد المتوقعة. وقد شارك في إدارة المنافسات عدد من الحكمات من العنصر النسائي تولين كافة المهام التنظيمية والتحكيمية وفق نظام الاتحاد الدولي للعبة.