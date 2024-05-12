السعودية وتايلند.. تعزيز التجارة واستثمارات واعدة

البلاد – الرياض

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وممملكة تايلند، خاصةً في ظل ما شهدته العلاقات من تطورات ملحوظة في كافة المجالات، وسعي البلدين إلى تعزيزها من خلال الزيارات وإقامة المنتديات والمعارض والمؤتمرات خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في ختام زيارته إلى بانكوك، على رأس وفد سعودي كبير ضم مسؤولين من وزارات: الخارجية، والاستثمار، والسياحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية. و(85) جهة من القطاع الخاص. وخلال الزيارة وقَّعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية تتعلق بتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وإزالة العقبات والتحديات التي يمكن مواجهتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة.

كما قام د.القصبي، بزيارات ميدانية إلى مقر شركة “دوسيت للخدمات الطبية”، والمصنع التايلندي لصناعة قطع أجزاء السيارات، ومقر شركة “ماينور الدولية للضيافة”، وشركة “عالم الأصول العقارية”، واطلع على التجارب الناجحة.