الأحوال المدنية تقدم خدماتها في (48) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (48) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتبدأ الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة طبرجل الأهلية بمحافظة طبرجل، ومتوسطة عثمان بن عفان بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في متوسطة حدرج للبنات بمحافظة طبرجل، ومدرسة الوادي والبحيرات للبنات بمحافظة دومة الجندل، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة وثانوية الأنصار بمركز النبك أبو قصر، ومتوسطة معاوية بن أبي سفيان بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في الثانوية الرابعة للبنات بمحافظة طبرجل، والمتوسطة الثانية للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز ساق بمحافظة البكيرية، وللنساء في المتوسطة الخامسة ببريدة، وللرجال في مدرسة الوطن الثانوية ببريدة، ويوم الاثنين في متوسطة سيبويه ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز الفويلق بمحافظة البكيرية، وللرجال في متوسطة الخير الأهلية ببريدة، وللنساء في المتوسطة الأولى بعقلة الصقور لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم الخدمة اليوم للنساء بمحافظة الدوادمي في المتوسطة الثامنة للبنات، ويوم الاثنين في متوسطة أجيال الأهلية للبنات، ويوم الثلاثاء في متوسطة أنجال الاهلية لمدة يوم واحد لكل موقع، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء في مقر الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة الدوادمي في متوسطة الموارد الأهلية، ويوم الخميس في الثانوية الأولى للبنات لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في محافظة حبونا لمدة أسبوع، وللنساء في مركز الخالدة بمحافظة يدمه لمدة يومين، وفي المتوسطة السادسة بالفيصلية بمدينة نجران لمدة يوم، ويوم الأربعاء في محافظة حبونا لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم في مدرسة الثانوية الأولى بتربة لمدة ثلاثة ايام، وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء للرجال والخميس للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، لمدة يوم واحد لكل منهم.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة التوفيق، ومتوسطة العفوص بمدينة الباحة، وللنساء في مدرسة أم البهاء فاطمة محمد بالعلا، ويوم الاثنين في متوسطة حليمة السعدية للبنات ببنى سار، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدرسة عائشة بنت طلحة بقرن ظبي لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة تبوك بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مقر جمعية المستقبل لرعاية الأيتام بمحافظة ضباء لمدة أسبوع، في مركز التأهيل الشامل بمدينة تبوك لمدة يومين.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة سميراء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في متوسطة الفويلق بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء للنساء في ثانوية أم حبيبة للبنات بالشعلانية، والثانوية الخامسة للبنات بمدينة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحيمة، ومركز الجنينة، فيما تقدم الخدمة للرجال في مركز منصبة لمدة ثلاثة أيام لكل موقع.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ينبع النخل، ومركز ثرب لمدة أسبوع لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة جازان بتقديم الخدمة للرجال يوم الاثنين في إدارة المراكز التأهيلية التخصصية بمحافظة أحد المسارحة، وتقدم الخدمة في منطقة الحدود الشمالية للنساء في مدرسة الثانوية الثانية بعرعر لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.