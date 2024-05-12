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أمير المدينة يطلع على خدمات بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1445 هـ      12 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

 وخلال اللقاء، قدّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية شرحًا عن الأعمال وحجم التمويل المقدم لمواطني المنطقة، حيث بلغ إجمالي التمويل خلال العام 2023 م، نحو 928 مليون ريال موزعة على 11.7 ألف قرض، شملت القروض الاجتماعية بقيمة 346 مليون ريال، والعمل الحر بقيمة 327 مليون ريال، والمنشآت بقيمة 255 مليون ريال، إضافة إلى الخدمات التمكينية غير المالية التي يوّفرها البنك من خلال برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال وممارسي العمل الحر، بهدف دعم المستفيدين للانخراط في سوق العمل.

 وقدّم الحميدي، في نهاية اللقاء، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرصه في متابعة أعمال الفرع والاهتمام بالبرامج المقدمة بما يعود بالنفع على رواد الأعمال وتمكينهم من خلال استثمار البرامج التي يقدمها البنك لريادة الأعمال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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