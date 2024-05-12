أمير المدينة يطلع على خدمات بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

وخلال اللقاء، قدّم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية شرحًا عن الأعمال وحجم التمويل المقدم لمواطني المنطقة، حيث بلغ إجمالي التمويل خلال العام 2023 م، نحو 928 مليون ريال موزعة على 11.7 ألف قرض، شملت القروض الاجتماعية بقيمة 346 مليون ريال، والعمل الحر بقيمة 327 مليون ريال، والمنشآت بقيمة 255 مليون ريال، إضافة إلى الخدمات التمكينية غير المالية التي يوّفرها البنك من خلال برامج التدريب والتأهيل لرواد الأعمال وممارسي العمل الحر، بهدف دعم المستفيدين للانخراط في سوق العمل.

وقدّم الحميدي، في نهاية اللقاء، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على حرصه في متابعة أعمال الفرع والاهتمام بالبرامج المقدمة بما يعود بالنفع على رواد الأعمال وتمكينهم من خلال استثمار البرامج التي يقدمها البنك لريادة الأعمال.