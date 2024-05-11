التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والطائي

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي 1/1 لقاء فريق الرائد أمام نظيره الطائي، التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب الرائد، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.
تقدم اللاعب إبراهيم النخلي بالهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 29 ، قبل أن يتعادل الرائد عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 51
هذا التعادل رفع رصيد الرائد إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الطائي إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.
هدددددف!⚽
رأسية ابراهيم النخلي تعلن الهدف الأول للطائي🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/gU8he1yjgs
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
فوزير يسجل التعادل لـ الرائد 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/wpC6QZbGfP
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024