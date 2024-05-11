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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والطائي
الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد والطائي

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1445 هـ      11 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي 1/1 لقاء فريق الرائد أمام نظيره الطائي، التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب الرائد، في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري روشن.

تقدم اللاعب إبراهيم النخلي بالهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 29 ، قبل أن يتعادل الرائد عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 51

هذا التعادل رفع رصيد الرائد إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الطائي إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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