وسط حضور جماهيري كبير: الاتحاد ينتزع ذهب نخبة الطائرة

البلاد- جدة
توج رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي فريق الاتحاد بلقب كأس النخبة للكرة الطائرة لاول مرة في تاريخه، عقب فوزه على الهلال بثلاثة اشواط مقابل شوط في الجولة الختامية للبطولة التي اختتمت على صالة نادي الاتحاد وسط حضور جماهيري كبير من انصار الفريقين. جاءت نتائج الاشواط 20/25 ، 25/21 ، 25/17 ، 25/21.
ادار المباراة الحكم الدولي يعقوب السبت وساعده حكم ثاني احمد القرني والحكم الثالث الدولي سامي امين ومراقب الحكام العالمي امين الطريفي.
فيما توج الهلال بالميداليات الفضية نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس وعضو مجلس الادارة ابراهيم البراهيم.
وتوج عضوا الاتحاد عبدالمحسن ال عبيد وباسم منقل فريق الاهلي بالميداليات البرونزية بعد فوزه على الابتسام بثلاثة اشواط مقابل شوط 25/21 ، 25/16 ، 16/25 ،25/21، بينما توج الابتسام عضو الاتحاد نايف رجب وباسم منقل بالميداليات البرونزية بعد حصوله على المركز الرابع
جوائز الأفضلية
افضل معد بندر الزهراني من الاتحاد
افضل لاعب مركز 2 احمد البخيت من الهلال
افضل لاعب مركز 3 ابراهيم مجرشي من الاتحاد
افضل لاعب مركز 3 حسن الوثلان من الهلال
افضل لاعب ليبرو صالح الدوسري من الهلال
افضل لاعب مركز 4 كادو من الهلال
افضل لاعب مركز 4 لويس من الاتحاد
افضل لاعب شامل اقاميز من الاتحاد.