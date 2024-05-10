الرياضة

لاعبو السعودية يتألقون في بطولة الأردن المفتوحة للجولف

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1445 هـ      10 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بدر النهدي – العقبة (الأردن)

بعد أيام جميلة من المتعة والإثارة والتشويق والمنافسة القوية بين نخبة نجوم رياضة الجولف المعروفين، تختتم مساء السبت منافسات بطولة الأردن المفتوحة للجولف في نسختها 33، التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف على ملاعب واحة أيلة في مدينة العقبة.

وقد انطلقت البطولة صباح الخميس بمشاركة ما يزيد عن 110 لاعبين ولاعبات في الفئات الثلاث” الرجال والسيدات والناشئين” حيث تنافسوا واستمتعوا بالترتيبات المثالية والتنظيم المتقن الذي لمسوه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، والكوادر المساعدة الذين عملوا على إخراج البطولة بالصورة الجميلة التي أبهجت الحضور.

حفل الختام الذي سيقام مساء السبت برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السيد نايف الفايز، سوف يشتمل على اقامة المنافسات الأخيرة من البطولة قبل ان يقوم السيد الفايز بتتويج اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى، وتكريم الجهات الداعمة، قبل أن يسدل الستار على أحداث هذه البطولة التي اكتسبت الكثير من الاهتمام، عطفا على المشاركة الكبير في فعاليات بطولة الجولف.

من جهة أخرى، كان اليوم الجمعة حافلا بالنشاطات المختلفة على صعيد بطولة الجولف، حيث نظمت اللجنة المنظمة جولة لرجال الاعلام وضيوف البطولة على مرافق وملاعب البطولة، وشاهد الجميع مقدار الجهد الكبير الذي بذل من اجل اخراج البطولة بالصورة التي تُشرف التنظيم الاردني المميز، ثم التقى الاعلام المرافق لنشاطات البطولة مع رئيس الاتحاد الاردني للجولف السيد كريم البرغوثي، الذي قدم نبذة عن البطولة واهمية الدور الذي ساهمت به؛ من اجل توسيع قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي.

 

 

وقد أسفرت منافسات البطولة في يومها الثاني (الجمعة) عن النتائج التالية:
فئة الرجال:
المركز الأول خالد عطية (السعودية)
المركز الثاني الياس برهومي (تونس)
المركز الثالث علي آل صخي (السعودية)
فئة السيدات:
المركز الأول كاترينا بولوفيسكا (لاتفيا)
المركز الثاني ندى مير (قطر)
المركز الثالث ياسمين طاهر (الأردن)
فئة الناشئين:
المركز الأول دانيل سوكولوف (قطر)
المركز الثاني سالم العبدالات (الأردن)
المركز الثالث علاء الدين سلامة (مصر)

 البرغوثي .. هدفنا نشر رياضة الجولف

أكد كريم البرغوثي رئيس الإتحاد الأردني للجولف ان الهدف من إقامة بطولة الأردن الدولية المفتوحة هو نشر اللعبة قدر المستطاع وتعزيز قيمة وأهمية لعبة الجولف التي انطلقت في الأردن منذ عقود في ملعب البشارات.

وأشار البرغوثي في حديثه للجنة الإعلامية للبطولة وبحضور وفد الإعلاميين الرياضيين العرب في ملاعب واحة أيلة التي تقام عليها منافسات النسخة (33)، إلى ان اتحاد الجولف لديه خطة طموحة وبرامج عديدة لاستقطاب المواهب والتركيز على فئة الناشئين واللاعبين صغار السن.

ونوه البرغوثي لأهمية هذه الرياضة التي يمارسها ما يقارب 30 مليون لاعب حول العالم، كما لها انتشار كبير على مستوى الوطن العربي، وهي في تصاعد مستمر، سيثمر قريباً عن وجود أسماء لها شأن كبير في الجولف العالمي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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