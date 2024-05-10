لاعبو السعودية يتألقون في بطولة الأردن المفتوحة للجولف

بدر النهدي – العقبة (الأردن)
بعد أيام جميلة من المتعة والإثارة والتشويق والمنافسة القوية بين نخبة نجوم رياضة الجولف المعروفين، تختتم مساء السبت منافسات بطولة الأردن المفتوحة للجولف في نسختها 33، التي نظمها الاتحاد الأردني للجولف على ملاعب واحة أيلة في مدينة العقبة.
وقد انطلقت البطولة صباح الخميس بمشاركة ما يزيد عن 110 لاعبين ولاعبات في الفئات الثلاث” الرجال والسيدات والناشئين” حيث تنافسوا واستمتعوا بالترتيبات المثالية والتنظيم المتقن الذي لمسوه من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، والكوادر المساعدة الذين عملوا على إخراج البطولة بالصورة الجميلة التي أبهجت الحضور.
حفل الختام الذي سيقام مساء السبت برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة السيد نايف الفايز، سوف يشتمل على اقامة المنافسات الأخيرة من البطولة قبل ان يقوم السيد الفايز بتتويج اللاعبين واللاعبات أصحاب المراكز الأولى، وتكريم الجهات الداعمة، قبل أن يسدل الستار على أحداث هذه البطولة التي اكتسبت الكثير من الاهتمام، عطفا على المشاركة الكبير في فعاليات بطولة الجولف.
من جهة أخرى، كان اليوم الجمعة حافلا بالنشاطات المختلفة على صعيد بطولة الجولف، حيث نظمت اللجنة المنظمة جولة لرجال الاعلام وضيوف البطولة على مرافق وملاعب البطولة، وشاهد الجميع مقدار الجهد الكبير الذي بذل من اجل اخراج البطولة بالصورة التي تُشرف التنظيم الاردني المميز، ثم التقى الاعلام المرافق لنشاطات البطولة مع رئيس الاتحاد الاردني للجولف السيد كريم البرغوثي، الذي قدم نبذة عن البطولة واهمية الدور الذي ساهمت به؛ من اجل توسيع قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي.