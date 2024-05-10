في تصفيات كأس آسيا للناشئين.. أخضر الطائرة يتجاوز لبنان

البلاد- جدة
حقق المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الناشئين تحت 18 عامًا فوزًا مستحقًا على منتخب لبنان بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع السلطان قابوس في مسقط، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 18 عامًا المقررة إقامتها في مملكة البحرين.
وجاءت نتائج الأشواط 25/13، 25/16، 25/22، وشهدت المباراة تفوق الأخضر وفرض سيطرته على مجريات اللقاء بفضل الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي منحته الأفضلية.
ويلعب الأخضر غدًا السبت مباراته الثانية أمام المنتخب الأردني عند الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت السعودية، وفوزه بالمباراة سيؤهله للنهائيات الآسيوية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م