“جمعية الحرمين” توزع 120 كرسيًا كهربائيًا للمستفيدين

مكة المكرمة : البلاد

وزعت جمعية الحرمين لذوي الإعاقة الحركية، 120 كرسيًا كهربائيًا, حيث شملت منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن الجهود في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في مختلف جوانب الحياة.

وأوضح عضو مجلس الجمعية العمومية لجمعية الحرمين لذوي الإعاقة الحركية مضحي القريني؛ أن عملية التوزيع ، تمثلت في تعزيز التعاون المجتمعي وتوسيع نطاق العون والمساعدة للفئات المحتاجة، ويجسد الروح الوطنية والإنسانية التي تتسم بها المملكة، وتؤكد أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة والمنظمات غير الربحية في خدمة المجتمع ودعم فئاته المختلفة، في تحقيق الهدف المراد الذي يتمثل في تلبية احتياج 2500 جهاز تعويضي، وتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في المملكة.