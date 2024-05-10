الرياضة

الوحدة يعبر الخليج ويقترب من ضمان البقاء

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1445 هـ      10 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قطع فريق الوحدة شوطًا كبيرًا نحو تأمين بقائه في دوري روشن للمحترفين، وذلك بعدما جقق فوزًا ثمينًا على مضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجولة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.

 

سجل أوديون إيغالو لفريق الوحدة مع الدقيقة 27، واستطاع محمد شريف إدراك التعادل للخليج في الدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 81 إشهار حكم المباراة بطاقة حمراء لنايف مسعود لاعب الخليج واحتساب ركلة جزاء للوحدة، سجل من خلالها أوديون إيغالو الهدف الثاني له ولفريقه.

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى النقطة 35 وقفز إلى المركز الثاني عشر، في حين جمدت الهزيمة رصيد الخليج عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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