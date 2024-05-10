الوحدة يعبر الخليج ويقترب من ضمان البقاء

محمود العوضي- جدة
قطع فريق الوحدة شوطًا كبيرًا نحو تأمين بقائه في دوري روشن للمحترفين، وذلك بعدما جقق فوزًا ثمينًا على مضيفه الخليج بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجولة، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.
سجل أوديون إيغالو لفريق الوحدة مع الدقيقة 27، واستطاع محمد شريف إدراك التعادل للخليج في الدقيقة 66.
وشهدت الدقيقة 81 إشهار حكم المباراة بطاقة حمراء لنايف مسعود لاعب الخليج واحتساب ركلة جزاء للوحدة، سجل من خلالها أوديون إيغالو الهدف الثاني له ولفريقه.
الفوز رفع رصيد الوحدة إلى النقطة 35 وقفز إلى المركز الثاني عشر، في حين جمدت الهزيمة رصيد الخليج عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.
هدددددف!⚽
محمد شريف يسجل التعادل للخليج🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/K6XZkCTCp5
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
هدددددف!⚽
إيغالو يسجل الهدف الأول لـ الوحدة🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/bD8t1NPmb6
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024
إيغالو يضيف الهدف الثاني لـ الوحدة من علامة الجزاء 🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الخليج_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/YjnQVlDDTN
— SSC (@ssc_sports) May 10, 2024