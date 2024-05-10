الإقتصاد

المملكة ونيجيريا تبحثان آفاق التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو القعدة / 1445 هـ      10 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 استعرضت المملكة وجمهورية نيجيريا الاتحادية، الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل دعمها وتعزيزها؛ لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين.

 جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له؛ وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، أبو بكر كياري، ضمن جولة معاليه لعدد من الدول الأفريقية.

 وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقًا للمقومات الطبيعية العديدة التي يتمتع بها البلدان؛ من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.

 يُذكر أن المملكة استضافت نهاية العام الماضي، أعمال القمة السعودية الأفريقية؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بينها وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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