المملكة ونيجيريا تبحثان آفاق التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي

الرياض : البلاد

استعرضت المملكة وجمهورية نيجيريا الاتحادية، الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل دعمها وتعزيزها؛ لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له؛ وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، أبو بكر كياري، ضمن جولة معاليه لعدد من الدول الأفريقية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقًا للمقومات الطبيعية العديدة التي يتمتع بها البلدان؛ من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.

يُذكر أن المملكة استضافت نهاية العام الماضي، أعمال القمة السعودية الأفريقية؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بينها وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.