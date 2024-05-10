الصين تواصل تفوقها في بطولة سماش السعودية 2024

البلاد- جدة
استمر لاعبو ولاعبات الصين في حصد المزيد من الألقاب في بطولة سماش السعودية 2024- إحدى أبرز بطولات كرة الطاولة عالميًا لهذا العام- التي تُقام مواجهات مراحلها المتقدمة في الأدوار النهائية بصالة إنفينيتي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتوّج مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الدكتور عبدالله البار، رئيس مجلس الإدارة، وإلى جانبه سامية الفواز، نائب الرئيس، وحسن حيّان، عضو مجلس الإدارة، الثنائي الصيني شوكين وانغ ولونغ ما، بعد تحقيقهما الفوز في المباراة النهائية لفئة زوجي الرجال، بنتيجة 3 أشواط نظيفة أمام الثنائي الياباني هيروتو شينيزوكا وشونسيكي توجامي، وشهدت المباراة مشاركة الحكمين السعوديين؛ مهنا العباد، ومنصور الأحمد.
كما توّج الثنائي الصيني مانيو وانغ ومينغ تشين، بكأس المركز الأول عن فئة زوجي السيدات، بعد انتصارهما على الثنائي الكوري جيهي جيون ويوبين شين، بنتيجة 3 أشواط نظيفة، في المواجهة التي شهدت أيضاً مشاركة الحكم السعودي إبراهيم العقيلي.
ولعبت مساء اليوم، مواجهات الدور نصف النهائي في فئتي “فردي الرجال وفردي السيدات”، حيث شهدت استمرار التفوق الصيني؛ من خلال حجز المصنفة الرابعة عالميًا مينغ تشين لمقعدها في المباراة النهائية، بعد تجاوزها لليابانية هينا هاياتا بنتيجة 4-0، حيث ستواجه المصنفة الأولى عالميًا ينغشا صن التي عبرت للمباراة النهائية؛ من خلال الفوز بنتيجة 4–1 على يدي وانغ في لقاء صيني خالص.
وفي جانب الرجال، تمكّن المصنف الأول عالميًا شوكين وانغ من الوصول إلى ثالث نهائي شخصي، ضمن بطولة سماش السعودية “فاز بلقبي زوجي الرجال والزوجي المختلط”، بعد أن حقق الفوز على مواطنه شيدونغ لين بنتيجة 4–3، وسيكون خصمه في المباراة النهائية الألماني باتريك فرانزيسكا الذي تغلّب على الكوري ووجين جانغ بنفس النتيجة، وأصبح بذلك أول لاعب غير صيني يصل لنهائي فئة فردي الرجال في تاريخ بطولات جراند سماش.
ويُسدل الستار على بطولة سماش السعودية 2024 يوم غد السبت؛ من خلال المباريات النهائية لفردي الرجال والسيدات، بعد 10 أيام من المنافسات التي شارك فيها نخبة لاعبي ولاعبات كرة الطاولة على مستوى العالم.