إستراتيجية رائدة لتطوير قطاع العمل وتمكين الكوادر الوطنية في صناعة مستقبل واعد

الرياض : واس

ترتكز الرؤية الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل من خلال تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وكذلك تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، وتمكينهم من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة، معتمدةً على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التنموية، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن في سوق العمل، وفق رؤية المملكة 2030.

وحققت منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2023 العديد من المنجزات في قطاع العمل، حيث تم تدريب أكثر من 1,000 من الموظفين الحكوميين في جهات عالمية، وذلك ضمن مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية؛ بما يسهم في رفع كفاءة هذه القيادات، فيما تجاوز مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية مستهدف العام 2022 البالغ 74.5% محققاً 76%، والذي يرصد دعم رأس المال البشري وتعزيز الأداء الحكومي والابتكار لموظفي القطاع العام.

ولتعزيز قدرات الكوادر الوطنية؛ أطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات، منها الحملــة الوطنيــة للتدريــب (وعــد) التي تهــدف إلــى تحــفيز القطــاع الخــاص علــى التدريــب، كما تم تدريــب 16 ألــف متــدرب مــن مختلــف القطاعــات، ضمــن مبــادرة مســرعة المهــارات التي تسعى لرفــع كفــاءة الموظفيــن الســعوديين فـي القطـاع الخـاص، وفـي القطاعـات ذات التـأثير الأكبر علـى الناتــج المحلــي ونســب التوظيف، إضافةً إلى تدريــب 10.419 متدربــاً ضمــن برنامــج ثقافــة العمــل الحــر والتدريــب المتخصــص، وكذلك توظيف وتدريب أكثر من 500 من ذوي الإعاقة في سوق العمل خلال عام 2023، بما يسهم في اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

ومن أبرز إنجازات التحول الوطني في قطاع العمل، إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية؛ لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في المملكة، وكذلك تدشين حملة (#عالوقت) الخاصة ببرنامج حماية الأجور ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، والتي تابعت ورصد ما يزيد على 700 ألف منشأة بنظام حماية الأجور لأكثر من 9 ملايين موظف بالقطاع الخاص.

وأسهمت برامج التحول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في انخفاض نسبة البطالة من 12.8% في 2017 إلى 8.6 خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع تحسن ظروف العمل للوافدين بنسبة وصلت إلى 73% العام الماضي مقارنة بـ 39.7% في 2020، وارتفاع نسبة المنشآت المتمثلة في نظام السلامة والصحة المهنية من 15% في 2019 إلى 71.27% خلال عام 2023، وكذلك زيادة نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور إلى 86.9% في الربع الثالث من العام الفائت مقارنةً بـ 50% في عام 2017، وزيادة نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في عام 2016 إلى 12.6 خلال النصف الأول من عام 2024.

وقدمت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من المبادرات لدعم تمكيـن المرأة العاملة السعودية مـن الالتحاق بسـوق العمل والاســتمرارية فيه، حيث استفادت 234,344 مواطنة عاملة في القطاع الخاص من مبادرة دعم وتسهيل نقل المرأة (وصول)، كما اســتفادت 26,363 من السعوديات بالقطـاع الخـاص مـن دعـم تكاليـف ضيافـة أطفالهـن في المراكز المعتمدة؛ ضمـن مبادرة تـوفير خدمات رعاية الأطفال (قــرة)، إلى جانب تدريب 25 ألـف متدربـة ضمن مبــادرة التدريـب الموازي لمتطلبات سـوق العمل، والتي تهـدف إلــى دعــم التمكيـن الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سـوق العمل.

وارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى 34.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بنسبة 21.2% في عام 2017، وزادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6% في عام 2017 إلى 43.7% خلال الربع الثالث من العام المنقضي.