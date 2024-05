8 نجوم يتنافسون على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس عن 8 لاعبين سيتنافسون على نيل جائزة لاعب الموسم الحالي من المسابقة (2023-2024).



يوشك موسم الدوري الإنجليزي على النهاية، حيث يتنافس أرسنال (83 نقطة) مع مانشستر سيتي (82) لحصد اللقب، قبل جولتين من نهاية الموسم.



وكشفت رابطة البريميرليغ عن 8 لاعبين من 5 أندية مختلفة، سيفوز أحدهم بجائزة لاعب الموسم المقّدمة من الراعي الرسمي، شركة (EA SPORTS).



اللاعبون هم، فيل فودين وهالاند من مانشستر سيتي، وديكلان رايس ومارتن أوديغارد من أرسنال، ثم ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل، وأولي واتكينز هدّاف أستون فيلا، بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وصانع الألعاب الإنجليزي كول بالمر من تشيلسي.

