2756.5 مليار ريال قروض للمؤسسات

البلاد – الرياض

ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 11 % بنهاية شهر مارس الماضي، إلى 2756.5 مليار ريال مقارنة بنحو 2485 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ،بلغت القروض المقدمة للقطاع الخاص 2599 مليار ريال، بارتفاع قدره 10 %، فيما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 157.5 مليار ريال ، بارتفاع 21 %.

وعلى الصعيد المالي أيضا ، بلغ حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنهاية الربع الرابع 2023 نحو 871.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 10 %، مقارنة بالربع الذي سبقه.

وبحسب تقرير هيئة السوق المالية عن أعمال المؤسسات المرخصة من الهيئة، تصدرت شركة “الأهلي المالية” قائمة مؤسسات السوق المالية من حيث حجم الأصول المدارة بنحو 269.6 مليار ، تلتها شركة الرياض المالية بنحو 93.5 مليار ريال، فيما تصدرت شركة “الوطني لإدارة الثروات” قائمة أكثر الشركات ارتفاعًا من حيث حجم الأصول المدارة ، تلتها “رصانة المالية”.