14.5 مليار ريال مبيعات أسبوع

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر البطاقات بمراكز التسوق في المملكة، نحو 14.47 مليار ريا، ل خلال الأسبوع المنتهي في 4 مايو الحالي، مقارنة بنحو 10.85 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وأوضح التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن جميع القطاعات شهدت ارتفاعًا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع عبر 214.54 مليون عملية ، تصدرها قطاع الملابس والأحذية بنسبة 51 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 47 %، ثم قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 40 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 2.42 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي ﺑـ2.09 مليار ريال .

ومن حيث التوزيع الجغرافي للإنفاق ، تصدرت الرياض يقيمة 4.71 مليار ريال، بنسبة 32.6 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.98 مليار ريال.