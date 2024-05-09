مهرجان المنتجات الزراعية في ضباء

البلاد – تبوك

دشن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، مهرجان المنتجات الزراعية الثالث ، بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً في المحافظة وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، ويستمر أربعة أيام.

ويأتي المهرجان الذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بمكتب ضباء، استمراراً لتحقيق أهداف الوزارة التي تسعى من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات إلى مساعدة المزارعين بفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان سيعرض أجود أصناف المنتجات الزراعية ومايستخرج منها من منتجات تحويلية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات لكافة مزارعين المنطقة.