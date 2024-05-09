مذكرة تعاون واجتماع مجلس الأعمال.. المملكة وتايلند تعززان العلاقات الاقتصادية والتجارية

البلاد – الرياض

يقوم معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بزيارة إلى مملكة تايلند تستمر ثلاثة أيام.

يشارك في الوفد كلٌ من وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، و85 جهة من القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية.

ويلتقي د. القصبي خلال الزيارة بدولة رئيس وزراء مملكة تايلند سريثا ثافيسين، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ومعالي وزير الصحة سوم ساك، ومعالي وزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ومعالي وزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ومعالي وزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

وتهدف الزيارة إلى بحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند في ظل تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وعقد مجلس الأعمال السعودي التايلندي.

ويُعقد على هامش الزيارة مجلس الأعمال السعودي التايلندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، بالإضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 9 مليارات دولار عام 2023م،وجاءت المنتجات المعدنية، والأسمدة، أبرز السلع السعودية المُصدرة لتايلند، فيما سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز واردات المملكة.

معرض وفرص

تأتي الزيارة الهامة للوفد السعودي إلى تايلند ، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين ، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث أُقيم خلال ديسمبر الماضي في الرياض ، معرض تايلند الضخم الذي يُعد الأول من نوعه لتايلند تجاريًا.

وبلغ إجمالي عدد الزوار للمعرضين أكثر من 40 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 300 جهة وعلامة تجارية، اُستعرض من خلالها العديد من المنتجات المتنوعة في الخدمات الطبية، والمأكولات والمشروبات، والعود ودهن العود، والخدمات السياحية، وقطع غيار السيارات وغيرها ، مما أسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين .