سحب قرعة ملحق تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

البلاد- جدة
سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة ملحق تصفيات كأس آسيا 2027 المققر إقامتها في المملكة العربية السعودية، التي تشهد مشاركة ستة منتخبات. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الفائزة في الملحق؛ من أجل الانضمام إلى بوتان والمالديف ولاوس التي حجزت مقاعدها مباشرة في الدور النهائي من التصفيات، بعد أن كانت صاحبة أعلى تصنيف بين المنتخبات الخاسرة في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة. وينضم إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 18 منتخباً، الحاصلون على المركز الثالث والرابع في المجموعات التسع من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة.
وأوقعت القرعة منتخب سريلانكا في مواجهة كمبوديا، في حين تلعب تيمور الشرقية مع منغوليا، وتتقابل بروناي دار السلام مع مكاو. وتقام مباريات الذهاب يوم 5 سبتمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب بعد خمسة أيام.
يشار إلى أن الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا يقام من ست جولات، وذلك خلال الفترة من 24 مارس 2025 حتى 31 مارس 2026، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة على ست مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين.