“ساما” يُطلق خدمة “استعراض حساباتي البنكية” للعملاء الأفراد

الرياض : البلاد

أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم خدمة “استعراض حساباتي البنكية” للعملاء الأفراد لدى البنوك المحلية.

وتتيح الخدمة الجديدة للأفراد إمكانية التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية، وذلك بإتاحتها عبر القنوات الإلكترونية لتلك البنوك.

وستسهم هذه الخدمة في تعزيز الموثوقية، والحد من مخاطر العمليات المشبوهة، والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وانتحال الهوية الشخصية، وذلك انطلاقاً من أهداف البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، كما تأتي هذه الخدمة كاستمرار لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تطوير وإيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة؛ لتعزيز تنفيذ التعاملات المالية الإلكترونية بصورة آمنة مثل خدمة التحقق من الحساب عند إضافة وتفعيل المستفيدين.

ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تطوير التعاملات المالية الإلكترونية وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية