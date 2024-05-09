ريال مدريد يقلب الطاولة على البايرن ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

محمود العوضي- جدة
بعد ريمونتادا مثيرة، تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، 1/2، في القمة الدرامية التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سنتياجو برنابيو، لحساب إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023-2024.
قاد هاري كين هجمة مرتدة خاطفة عند الدقيقة 68، ليمرر الكرة في المساحة الخالية إلى المزعج ألفونسو ديفيز الذي انطلق صوب المرمى، قبل أن يراوغ ناتشو، ويطلق تسديدة لا تصد ولا ترد عانقت شباك لونين.
الرد المدريدي لم يتأخر سوى 4 دقائق فقط، إلا أن الحكم تدخل لإلغاء هدف التعادل عند الدقيقة 73، بسبب ارتكاب ناتشو مخالفة ضد كيميتش، وفي مشهد أجبر كارلو أنشيلوتي على إلقاء كافة الأوراق الرابحة من مقاعد البدلاء، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وبلغت الإثارة ذروتها في الأنفاس الأخيرة من عمر القمة، بعدما ارتكب مانويل نوير خطأ فادحًا في التعامل مع تسديدة فينيسيوس جونيور عند الدقيقة 88، ليفلت الكرة أمام البديل خوسيلو الذي لم يجد أدنى صعوبة في إعادتها إلى داخل الشباك الألمانية.
وقبل أن يستفيق البايرن من صدمة التعادل الدرامي، عاد خوسيلو ليطلق رصاصة الرحمة على الضيف الألماني بعدما حوّل أنطونيو روديجير عرضية رائعة عند الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد، حولها البديل إلى مرمى مانويل نوير، ليفجر الأجواء في مدرجات البيرنابيو، في مشهد احتاج إلى توثيق من تقنية «الفار».
ريال مدريد فرض موعدًا ناريًا في المشهد الختامي أمام بوروسيا دورتموند، المقرر مطلع يونيو المقبل، في ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة لندن، بعدما تجاوز أسود فاستيفاليا عقبة باريس سان جيرمان.
ديفيس يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/bf9ZwwjPud
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2024
خوسيلو يستغل خطأ نوير ويسجل هدف التعادل لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/UqqqALNGhj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2024
الحكم يحتسب الهدف الثاني لريال مدريد بعد العودة إلى "VAR"#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/zTvfxUOp1i
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2024
فرحة جنونية في البرنابيو🏟️🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/326K92bejK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2024