خلال المعرض الدولي للاختراعات في جنيف.. الطالب عبدالعزيزالحربي يحصد ذهبية تبريد بطاريات الليثيوم

البلاد ـ بريده

حصل طالب سعودي من مدينة بريدة على الميدالية الذهبية عن اختراع ” تبريد بطاريات الليثيوم باستخدام المواد متغيرة الطور المحسنة بمواد النانو” في مجال الهندسة البيئية، من بين أكثر من 1000 اختراع مشارك من 40 دولة في المعرض الدولي للاختراعات في نسخته الـ 49، الذي أقيم بجنيف في سويسرا، خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2024م.

وبدأت فكرة الاختراع التي قدمها الطالب عبدالعزيز بن رجاء الحربي من الصف الأول الثانوي بمجمع الأمير سلطان للموهوبين، خلال مشاركته ببرنامج موهبة الإثرائي البحثي، وتركزت حول معالجة مشكلة ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية بتأثير حرارة الجو في المناطق الحارة مما حد من انتشار السيارات الكهربائية بها، وذلك باستخدام نظام تبريد بمادة متغيرة الطور المزودة بمواد النانو التي تمتص الحرارة؛ مما جعل المشروع الذي قدمه الطالب يتصدر الاختراعات العلمية المقدمة، ويقود الطالب إلى منصة الشرف بمعرض جنيف الدولي للاختراعات.

وعبر الطالب عبدالعزيز الحربي عن سعادته بتشريف الوطن، عادًّا البيئة التعليمية الإيجابية وتفاعل معلميه، محفزًا للحصول على المنجز النوعي عالميًا، موضحًا أنه سبق أن شارك في العديد من البطولات المحلية والدولية محققًا مراكز متقدمة .

بدوره عبر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم بالإنابة، خالد العمران، عن فخر الإدارة العامة بالنماذج النوعية من طلبتها المبدعين وبإنجازاتهم المميزة محليًا ودوليًا؛ مما يسهم في رفع اسم المملكة عاليًا في جميع المحافل.

يذكر أن معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م من أكبر المعارض والمسابقات للاختراعات في العالم، ويشهد إقبالاً كبيرًا ومشاركات واسعة واهتمامًا عاليًا من المهتمين في مختلف المجالات العلمية منها “التقنيات الهندسية، والعلوم الطبية، والكيمياء، والهندسة البيئة، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات والطاقة والبيئة”.