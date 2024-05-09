الإقتصاد

تعاون مع بيلاروسيا في النقل الجوي

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1445 هـ       9 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، وفداً من جمهورية بيلاروسيا برئاسة نائب وزير النقل والاتصالات سيرغي دوبينا، وذلك في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على سجل مباحثات يتضمن الاتفاق على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروسيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، والتوقيع على سجل مشاورات في مجال خدمات النقل الجوي بين المملكة وجمهورية بيلاروسيا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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