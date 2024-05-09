النصر يقتنص فوزًا مثيرًا من الأخدود

محمود العوضي- جدة
فاز فريق النصر على مضيفه الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرى بينهما في نجران مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن.
سجل اللاعب مارسيلو بروزوفيتش الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 15 أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني.
وتمكن اللاعب حسن الحبيب من تسجيل هدف تضيق الفارق للأخدود في الدقيقة 60، ثم أدرك سافيور غودوين هدف التعادل لفريق الأخدود في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 90 +1، سجل مارسيلو بروزوفيتش هدف الفوز لفريق النصر.
هذا الفوز، رفع رصيد النصر إلى 77 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينم تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.
النصر يحبط مفاجأة الأخدود، وينتصر عليه بنتيجة (3-2) ✅
📺 شاهد أهداف المباراة..⚽⤵️#دوري_روشن_السعودي #الاخدود_النصر | #SSC pic.twitter.com/ivHeyBWhGN
— SSC (@ssc_sports) May 9, 2024