الرياضة

النصر يقتنص فوزًا مثيرًا من الأخدود

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1445 هـ       9 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
فاز فريق النصر على مضيفه الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرى بينهما في نجران مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن.

سجل اللاعب مارسيلو بروزوفيتش الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 15 أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني.

وتمكن اللاعب حسن الحبيب من تسجيل هدف تضيق الفارق للأخدود في الدقيقة 60، ثم أدرك سافيور غودوين هدف التعادل لفريق الأخدود في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 90 +1، سجل مارسيلو بروزوفيتش هدف الفوز لفريق النصر.

هذا الفوز، رفع رصيد النصر إلى 77 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينم تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *