المصنَّفون عالميًّا للرجال والسيدات يسيطرون على منافسات” سماش السعودية”

البلاد- جدة

استُكملت منافسات المراحل المتقدمة لبطولة سماش السعودية 2024، حيث أقيمت أمس الأربعاء 26 مباراة في خامس أيام الأدوار النهائية، التي سيطر عليها لاعبو ولاعبات الصين، بحجزهم معظم مقاعد المراحل المقبلة في جميع الفئات، مع اقتراب اليوم النهائي للبطولة يوم السبت المقبل.

ولُعبت أمس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، 16 مباراة في دور الـ16، و8 في الدور ربع النهائي، ومواجهتان في الدور نصف النهائي، وشهدت إقصاء المصنف الثاني عالميًّا الصيني جيندونغ فان، والمصنف الـ19 النيجيري كوادري أرونا، في فئة فردي الرجال، أمام المصنف 16 الألماني باتريك فرانزيسكا، والمصنف 31 الكوري دايسيونغ شو، على التوالي، فيما تمكنت المصنفة 39 الهندية مانيكا بارترا في فئة فردي السيدات من الفوز على المصنفة 14 الألمانية نينا ميتيلهام.

وبخروج جيندونغ فان من منافسات فئة فردي الرجال، أصبح من المؤكد أن طرفي النهائي لن يكونا من الصين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في بطولة من بطولات جراند سماش، في حين واصل متصدرا التصنيف العالمي للرجال والسيدات؛ الصينيان شوكين وانغ وينغشا صن، تألقهما من خلال التأهل للمراحل المقبلة في 4 فئات (فردي وزوجي الرجال لشوكين وانغ، وفردي السيدات لينغشا صن)، كما بلغا معًا نهائي الزوجي المختلط، الذي سيجمعهما اليوم بالثنائي شون تينغ وونغ، وإلى جانبه هوي كيم دو، من هونغ كونغ، الصين.

من جهة ثانية، يشارك في بطولة سماش السعودية ثمانية حكام سعوديين، يشاركون في البطولة لأول مرة، وهم: مهنا العباد، أحمد الحمدان، سعيد الغامدي، منصور الأحمد، يونس آل سليم، عثمان العريفي، أشرف فرغل، بعد ترشيح من قبل حسن حيان عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات والحكام.

وتُعد هذه المشاركة هي فرصة مثالية من أجل تطوير الحكام السعوديين، من خلال تواجدهم في واحدة من كبرى بطولات العالم تحت المنظمة العالمية لكرة الطاولة “WTT”، في الوقت الذي أثنت فيه السيدة تينا كروتا رئيسة لجنة الحكام في الاتحاد الدولي على أداء الحكام السعوديين، وأبدت رضاها على مشاركتهم في البطولة.