الرياضة

الرياض يتعادل مع التعاون سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1445 هـ       9 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
خيم التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة مباراة فريق الرياض أمام مضيفه التعاون، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.

كان التعاون هو الأكثر خطورة على المرمى على مدار شوطي المباراة.

وأبقى التعادل فريق التعاون في المركز الرابع، ورفع رصيده إلى النقطة 52، في حين وصل الرياض إلى النقطة 30 واستمر في المركز الرابع عشر بترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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