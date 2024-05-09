الرياضة الرياض يتعادل مع التعاون سلبيًا

محمود العوضي- جدة

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة مباراة فريق الرياض أمام مضيفه التعاون، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن. كان التعاون هو الأكثر خطورة على المرمى على مدار شوطي المباراة. وأبقى التعادل فريق التعاون في المركز الرابع، ورفع رصيده إلى النقطة 52، في حين وصل الرياض إلى النقطة 30 واستمر في المركز الرابع عشر بترتيب دوري روشن.