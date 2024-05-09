الرياضة

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفيحاء والفتح

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو القعدة / 1445 هـ       9 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي 2/2 مواجهة فريقي الفيحاء والفتح، التي اُقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

تقدم الفيحاء في الشوط الأول بهدف سجله لاعبه فاشيون ساكالا في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، رد الفتح بالتعادل بواسطة دجانيني مع الدقيقة 47، وأعاد عبدالحميد صابيري التقدم لأصحاب الأرض مع الدقيقة.

ونجح سفيان بن دبكة في إدراك التعادل للفتح مع الدقيقة 76.

التعادل رفع رصيد الفريقين إلى النقطة 42 ليحتل الفتح المركز السادس، والفيحاء يأتي سابعًا في جدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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