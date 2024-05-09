التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفيحاء والفتح

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي 2/2 مواجهة فريقي الفيحاء والفتح، التي اُقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.
تقدم الفيحاء في الشوط الأول بهدف سجله لاعبه فاشيون ساكالا في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني، رد الفتح بالتعادل بواسطة دجانيني مع الدقيقة 47، وأعاد عبدالحميد صابيري التقدم لأصحاب الأرض مع الدقيقة.
ونجح سفيان بن دبكة في إدراك التعادل للفتح مع الدقيقة 76.
التعادل رفع رصيد الفريقين إلى النقطة 42 ليحتل الفتح المركز السادس، والفيحاء يأتي سابعًا في جدول ترتيب دوري روشن.
هدددددف!⚽
ساكالا يفتتح أول أهداف الفيحاء في شباك الفتح ⚽🔥
الفيحاء 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/hnLN7WbzoS
— SSC (@ssc_sports) May 9, 2024
هدددددف!⚽
جانيني يسجل هدف التعادل للفتح ⚽🔥
الفيحاء 1 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/5Q3DmSJvnh
— SSC (@ssc_sports) May 9, 2024
هدددددف!⚽
تسديدة عبدالحميد صابيري تمنح التقدم للفيحاء ⚽🔥
الفيحاء 2 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/Kgocq99U3U
— SSC (@ssc_sports) May 9, 2024
هدددددف!⚽
الفتح يعود.. بن دبكة يسجل التعادل لفريقه ⚽🔥
الفيحاء 2 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/9Rd2ECUrZ5
— SSC (@ssc_sports) May 9, 2024