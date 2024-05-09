اغلاق 40 مرفق ضيافة سياحي مخالف في منطقة عسير

أبها : البلاد

واصلت وزارة السياحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية “فنادق وشقق مخدومة وغيرها” في منطقة عسير وذلك ضمن حملة ضيوفنا أولوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، حيث نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة ما يقارب الـ 650 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في المنطقة.

وجرى خلال الجولات رصد أكثر من 350 مخالفة شملت تطبيق عقوبة الإغلاق على 40 مرفقاً, معالجةَ ما يقارب الـ 270 شكوى تتعلق بالخدمات المقدمة من مرفق الضيافة في المنطقة.

وتأتي الجولات الرقابية للوزارة في منطقة عسير في إطار جهودها المتواصلة بهدف الارتقاء بالقطاع السياحي في كل مناطق المملكة بصورة عامة، بالإضافة لضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل مرافق الضيافة بأنواعها المختلفة للزوار والسياح.

وتؤكد الوزارة أنها ستطبق أشد العقوبات بحق من يزاول النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كما تشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية بحق المخالفين، حيث تصل إلى مبلغ مليون ريال أو إغلاق المنشأة أو تطبيق العقوبتين معًا، كما تؤكد على ضرورة التزام مقدّمي الخدمات السياحية باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط.