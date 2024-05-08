30 مزاداً عقارياً في المناطق

البلاد – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 30 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 161 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 9 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 10 – 14مايو الجاري.

وأوضح المركز، أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، و 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، و 22 فرصة عقارية في 5 مزادات بالمنطقة الشرقية، و 20 فرصة عقارية في 3 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 4 عقارات، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، و 3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقارًا، ومزادين بمنطقة عسير لعرض 12 عقارًا.