الإقتصاد

30 مزاداً عقارياً في المناطق

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو القعدة / 1445 هـ       8 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 30 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 161 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 9 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 10 – 14مايو الجاري.

وأوضح المركز، أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 54 فرصة عقارية متنوعة، و 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 24 فرصة عقارية، ومزادًا في منطقة المدينة المنورة يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، و 22 فرصة عقارية في 5 مزادات بالمنطقة الشرقية، و 20 فرصة عقارية في 3 مزادات بمنطقة القصيم، ومزادًا في منطقة تبوك لعرض 4 عقارات، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، و 3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 16 عقارًا، ومزادين بمنطقة عسير لعرض 12 عقارًا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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