هيئة التراث توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة يورك البريطانية

الرياض : البلاد

وقّعت هيئة التراث اتفاقية تعاون علمي مشترك مع جامعة يورك البريطانية لأعمال المسح الأثري في مواقع ما قبل التاريخ في جزر فرسان بمنطقة جازان، إضافة إلى ساحل البحر الأحمر جنوب غرب المملكة.

ومثّل هيئة التراث في توقيع الاتفاقية التي جرت أمس بمقر الهيئة بحي المربع بالرياض بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، مدير عام الآثار الدكتور عبدالله الزهراني ، فيما مثّل جامعة يورك البريطانية مدير المشروع العلمي في الموقع الأثري الدكتور جيف بلي .

وجاءت هذه الاتفاقية استمراراً لسعي هيئة التراث في التوسع المستمر في أعمال المسح والتنقيب الأثري الميداني على مستوى المملكة، وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية وذلك من خلال توسيع قاعدة الشراكات العلمية المتميزة في مجالات الآثار مع الجامعات والمراكز العلمية الدولية المتخصصة في مجالات التراث .

وتعمل الهيئة من خلال هذه الاتفاقية على تقديم المزيد من المعطيات العلمية حول مواقع عصور ما قبل التاريخ وتتبع الأنماط الرعوية ، وسيتم من خلال هذه الاتفاقية إجراء الدراسات العلمية الميدانية والتوسع في النشر العلمي لنتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري كأحد مخرجات هذا التعاون العلمي، إضافة إلى استقطاب الخبرات العلمية المتميزة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين في المجالات ذات العلاقة المشتركة، إضافة إلى تحقيق التعاون في مجالات المسح الأثري على طول ساحل جنوب غرب المملكة العربية السعودية وجزر فرسان، كما نصت الاتفاقية على التعاون في إعداد التقارير الدورية، والدراسات العلمية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.