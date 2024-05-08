الرياضة ” مها الحملي” تخوض منافسات رالي تبوك 2024

الدمام-البلاد

تخوض البطلة السعودية مها الحملي رالي تبوك 2024 ضمن روزنامة بطولة تويوتا السعودية، الذي يستمر حتى 11 مايو الحالي، وستكمل الحملي مسيرتها للعام 2024 بعد اختتامها لرالي حائل ضمن أجندة بطولة العالم للراليات من الاتحاد الدولي للسيارات 2024 في فبراير الماضي. وبهذه المناسبة قالت مها: “ رالي تبوك هو الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات، وهذه المشاركة الثانية لي بعد تجربتي في 2023، وحصولي على المركز الأول في فئة SVV، ولقبت فيه بأميرة الصحراء، ونحن الان مستعدون لخوض التجربة من جديد في مدينه الأحلام” مدينة نيوم”، ومشاركتنا على فئة التشالنجر ستكون تحديًا جديدًا مع منافسين مختلفين لديهم خبرة كبيرة، مما يضيف للسباق الحماس، ولي الخبرة والتطور”.

وتعتبر هذه النسخة الثانية من رالي تبوك – التي سميت كذلك بنيوم؛ حيث انطلق السباق العام الماضي من مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، حيث شارك فيه 23 سيارة و12 دراجة نارية وثلاث دراجات نارية رُباعية العجلات ”كوادز”. وكانت مها الحملي قد انطلقت هذا الموسم 2024 بفئة T3 الجديدة Challenger بعد تطورها من فئة T4.