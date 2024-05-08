مطار الملك خالد يدشّن مساراً جديدا إلى بكين

البلاد – الرياض

دشن مطار الملك خالد الدولي، مسارا جويا جديدا يربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية تُسيرها شركة طيران الصين.

وأوضحت شركة “مطارات الرياض” أن التدشين الجديد يعكس مدى التزام الشركة بتعزيز جهود الربط الجوي المباشر بين المملكة والصين، وذلك من منطلق حرصها على تمكين المزيد من السيّاح الصينيين من زيارة المملكة بهدف اكتشاف المزيد من الوجهات السياحية الجاذبة، والتعرّف على مكامن الفرص الاستثمارية القائمة، كجزء من إسهام الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفادت الشركة أن هذا التدشين يسهم في تحقيق المستهدفات المستقبلية للإستراتيجية الوطنية للطيران المدني الرامية إلى زيادة الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطاراً.