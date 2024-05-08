مركز اقتصادي ولوجستي ووظائف مستدامة.. نمو قياسي للاستثمارات الصناعية في جازان

البلاد – جيزان

بدعم واهتمام القيادة الحكيمة ، تواصل النهضة الصناعية في المملكة تقدمها ، وفي هذا الإطار يشهد هذا القطاع الحيوي بجازان قفزات كبرى ، واستثمار نوعي لجميع مقومات المنطقة من رأس المال والطاقة ، والأسواق المحلية والمجاورة ، والمواد الأولية ، والدعم والحوافز التي تشجع على النهوض بالصناعة.

ووفقاً لغرفة جازان ، تجاوز إجمالي الاستثمار الصناعي بالمنطقة تجاوز الـ71460.5 مليون ريال ، حيث بلغ عدد المصانع القائمة 193 مصنعاً ، و 52 مصنعاً تحت الإنشاء ، و 80 رخصة تعدين ، فيما تملك المنطقة 3 مدن صناعية وميناءين بحريين أحدهما ميناء صناعي يعد الأحدث والأكثر سعة ، فيما تجاوزت أعداد العمالة في مجال التصنيع الـ 13000عامل بالمنطقة.

وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحولية ، درة القطاع الصناعي بالمنطقة الجنوبية ، على مساحة 266 كيلو متراً مربعاً وتتميز بموقعها الإستراتيجي ما يجعلها مركزاً لوجستياً رئيساً يسهم في سهولة الوصول إلى البحر الأحمر من خلال مبادرة ” الحزام والطريق الصينية ” ، مع قرب المدينة من السوق الأفريقية ، وتعزيز وتوفير وظائف مستدامة ونوعية لأبناء المنطقة والوطن بوجه عام.